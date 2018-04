Facebook-tool na privacyschandaal vanaf vandaag online

Naast deze melding, die Facebook dus alleen verstuurt naar de getroffen personen, verstuurt het bedrijf nog een ander bericht. Dat is gericht aan alle ruim 2,2 miljard gebruikers van het platform en bevat een link naar de plek op Facebook waar men kan zien welke apps en websites toegang hebben tot zijn of haar gegevens op Facebook. Ook is daar een overzicht te vinden van eerder verwijderde apps.

De twee meldingen worden vanaf vanavond 18.00 uur Nederlandse tijd verzonden, dit kan betekenen dat een deel van de gebruikers ze pas later deze week te zien krijgen.

De tool komt precies op het juiste moment. Morgen moet topman Mark Zuckerberg ten overstaan van de Amerikaanse Senaat verantwoording afleggen over de wijze waarop het omgaat met de data van gebruikers. Nu kan hij in ieder geval zeggen dat Amerikaanse gebruikers al kunnen controleren of ze erbij zitten. Volgens Facebook gaat het om maximaal 70 miljoen Amerikanen.

Nog een dataverzamelaar

Ondertussen gaat het onderzoek naar vergelijke apps zoals die van Cambridge Analytica door. Gisteren meldde zakenzender CNBC het bestaan van een tweede bedrijf dat dezelfde werkwijze hanteert als Cambridge Analytica: CubeYou. Volgens de nieuwssite zei dit bedrijf dat het de gebruikersgegevens alleen verzamelde voor nonprofit academisch onderzoek, terwijl het in werkelijkheid de info verkocht.

CNBC stelt dat het erop lijkt dat Facebook weinig zicht heeft op de activiteiten van dit soort apps. "Het feit dat CubeYou in staat was om het doel van de app te verdoezelen - en dat Facebook niks deed tot CNBC erop wees - suggereert dat het platform er weinig controle over heeft."

Facebook bestrijdt die lezing. Volgens het bedrijf kan Facebook dit soort apps niet weren als de maker het werkelijke doel achterhoudt. Het is niet duidelijk hoeveel informatie CubeYou heeft verzameld. Facebook heeft het bedrijf geblokkeerd en gaat de zaak onderzoeken. Een ander bedrijf, AggregateIQ, dat banden heeft met Cambridge Analytica, is ook geschorst door Facebook.

Sheryl Sandberg, COO van Facebook en Zuckerbergs rechterhand zei drie dagen eerder dat ze zoeken naar vergelijkbare zaken als die van Cambridge Analytica, maar dat er op dit moment nog niet een was die ze kon delen. Het is onduidelijk of Facebook en Sandberg toen al van CubeYou afwisten.