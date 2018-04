Nederlander gebruikt weinig grondstoffen en er wordt volop gerecycled

Slechts negen procent van die hele materiaalstroom komt via recycling terug in de economie. Toch is Nederland een van de Europese landen die volop recyclen. Van de afvalberg van 59 miljard kilo die we in 2014 produceerden wordt 81 procent hergebruikt.

Dat het percentage hergebruik op hettotale materiaalverbruik zo laag ligt, is bijna helemaal toe te schrijven aan de gaswinning en de in- en uitvoer van aardolie en brandstoffen. "Nederland is een enorm exporterend land van zowel biomassa als fossiel en dat is dus ook niet een twee drie circulair te krijgen", zegt CBS-onderzoeker Cor Pierik.

Nederland staat hoog op de lijst van Europese landen als het gaat om de instroom van grondstoffen in de economie (zesde plaats met 29,13 ton per inwoner). Dat komt vooral door die fossiele in- en doorstroom.