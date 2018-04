Edelsmid-school populair onder mensen die 'iets anders willen'

"We geven al 22 jaar les aan ongeveer 120 leerlingen per week", zegt directeur Anke Akerboom. Ze is ervan overtuigd dat haar leerlingen goed geschoold worden. "We werken met professionele docenten en goed gereedschap."

Haar school werd volgens Akerboom aanvankelijk erkend door de brancheorganisatie Federatie Goud en Zilver. "Maar die erkenning is inmiddels afgeschaft omdat edelsmid geen beschermde titel meer is." Iedereen mag zichzelf dus edelsmid noemen.

Burn-out

Akerboom ziet dat steeds meer mensen die niet meer tevreden zijn met hun werk, bij haar school aankloppen. "Ze kunnen hun creativiteit niet kwijt in hun baan." Ook heeft ze veel cursisten met burn-outklachten.

Veel van haar leerlingen starten hun onderneming naast hun gewone baan. "Dan werken ze bijvoorbeeld drie dagen per week in de zorg, en twee dagen per week smeden en verkopen ze sieraden."

Ongeveer de helft van Akerbooms leerlingen wil serieus met het edelsmeden aan de slag en er hun beroep van maken. "Veel van onze cursisten gaan hun eigen sieraden verkopen via een eigen site, Etsy of Instagram. Dat kan ook zo makkelijk tegenwoordig."