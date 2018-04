Aanhoudingen voor plannen aanslag halve marathon Berlijn

De politie in Duitsland heeft zes mensen aangehouden die betrokken zouden zijn geweest bij een plan om een aanslag te plegen op de halve marathon in Berlijn vandaag. Volgens de politie had een van hen gezegd dat hij toeschouwers en deelnemers met messen wilde aanvallen.

De aangehouden personen zijn tussen de 18 en 21 jaar en komen uit "islamitisch-terroristische hoek". Zeker een van hen, de hoofdverdachte, is volgens de krant Die Welt een bekende van de terrorist Anis Amri, die in 2016 met een vrachtwagen een aanslag pleegde op de kerstmarkt in Berlijn. Daarbij kwamen twaalf mensen om het leven.

De man die wordt gezien als de hoofdverdachte zou twee speciaal geslepen messen in zijn bezit hebben gehad. Hij werd al langer gevolgd door de veiligheidsdiensten. Het appartement van een van de vermoedelijke medeplichtigen is onderzocht. Volgens de politie is de halve marathon op geen moment in gevaar geweest.

Dood van Amri vergelden

Die Welt meldt dat de man de dood van Amri wilde vergelden. Amri werd op 23 december, vier dagen na de aanslag op de Berlijnse kerstmarkt, doodgeschoten bij een vuurgevecht met de Italiaanse politie in de buurt van Milaan.