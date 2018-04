'Rebellen willen Douma verlaten en krijgsgevangenen vrijlaten'

De rebellen van Jaish al-Islam (Leger van de Islam) hebben een deal bereikt met het Russische leger over de aftocht uit de belegerde Syrische stad Douma. Dat zeggen lokale onderhandelaars. Met het akkoord mogen de rebellen uit de stad vertrekken en wordt de Russische militaire politie er toegelaten. De krijgsgevangenen in Douma worden vrijgelaten.

Rebellen die niet willen vertrekken, mogen achterblijven en zich verzoenen met het Syrische bewind. Strijders die dat doen moeten volgens de afspraak officieel met rust worden gelaten door de veiligheidsdiensten. Mensen in Douma zijn de komende zes maanden vrijgesteld van de dienstplicht.

Douma is de laatste stad in Oost-Ghouta, nabij Damascus, waar de rebellen standhielden. Vrijdag hervatte het Syrische leger, geholpen door Rusland, de luchtaanvallen op Douma, waarmee een wapenstilstand van tien dagen werd gebroken.

Er wordt al een tijd lang overlegd over een evacuatie van opstandelingen, maar de leider van Jaish al-Islam verklaarde eerder te willen blijven. Vandaag zou het verzet dus zijn opgegeven. De rebellenbeweging heeft nog niet bevestigd dat er een overeenkomst is over hun vertrek.

Gifgas

Volgens verschillende hulporganisaties heeft het Syrische bewind gisteren ook chemische wapens ingezet in het offensief. Daarbij zouden tientallen doden zijn gevallen. Het is onduidelijk hoeveel precies. De aantallen lopen uiteen van 42 tot 75. Damascus ontkent Douma met gifgas te hebben bestookt.

Er zijn via sociale media beelden verspreid van mogelijke slachtoffers van de gifgasaanval op Douma. Persbureau Reuters heeft de herkomst van de beelden gecontroleerd en gaat ervan uit dat de beelden authentiek zijn en uit Douma komen. De videobeelden kunnen als schokkend worden ervaren.