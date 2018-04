Eerste hulp ziekenhuizen Amsterdam urenlang dicht door bijtende stof

De spoedeisende hulp van twee ziekenhuizen in Amsterdam is urenlang gesloten geweest. Op zowel het OLVG-West als het Slotervaartziekenhuis werd een slachtoffer behandeld dat gewond was geraakt door een bijtende stof.

Dat gebeurde na een incident in de relationele sfeer. Beide slachtoffers gingen vannacht naar een ander ziekenhuis.

De eerste hulp van het OLVG-West werd uit voorzorg gesloten en ruim afgezet. Een team van de brandweer deed onderzoek naar de stof. "Een medewerker kreeg rode vlekken in haar nek toen ze in aanraking met de patiƫnt kwam, een politieagent had milde klachten", aldus een woordvoerder. Ook hadden agenten en verplegers last van hun ogen en luchtwegen.

Slotervaartziekenhuis

Bij het Slotervaartziekenhuis werden vergelijkbare maatregelen genomen toen daar het andere slachtoffer werd binnengebracht. "Gelijk trad een protocol in werking als er iets met chemicaliƫn is. "Inmiddels heeft het slachtoffer het ziekenhuis verlaten", zegt een woordvoerder. Betrokkenen die in aanraking kwamen met het slachtoffer hadden geen klachten.

In verband met de tijdelijk sluiting van de spoedeisende hulp van de twee ziekenhuizen weken ambulances uit naar andere locaties in de stad. Ook mensen die zich zelf bij de spoedeisende hulp meldden, werden doorverwezen. Volgens een woordvoerder verliep dat zonder problemen. "Daarover bestaan tussen de ziekenhuizen afspraken", aldus een woordvoerder van het OLVG-West.

Aangehouden

Volgens AT5 en NH Nieuws zijn de twee slachtoffers aangehouden. Hoe ze er verder aan toe zijn, is niet bekend. Wat de bijtende stof is geweest, kon de politie nog niet vertellen.