Foto's van 500 kilometer Nederlandse kust, die best eens chagrijnig kan zijn

"De zee is een soort grote spiegel. Je hebt vaak prachtig licht dat snel wisselt en dat maakt het heel fotogeniek." Fotograaf Bert Spiertz kan er alleen maar enthousiast over vertellen. Een voorliefde voor de Nederlandse kust én zijn werk als fotograaf heeft hij de afgelopen jaren gecombineerd. En dat resulteerde in een fotoboek dat vanaf deze week in de boekhandel ligt.

Spiertz was er ruim vier jaar mee bezig. Gewapend met zijn camera sloeg hij sinds 2013 geen Nederlandse plaats aan de Noordzee over. Van Het Zwin in Zeeuws-Vlaanderen tot aan de grens met Duitsland in Noordoost-Groningen. "Daartussen ligt 353 kilometer kust. En als je Waddenkusten meerekent zelfs 523 kilometer." Het geeft volgens hem een veelzijdig beeld.

De fotograaf uit Arnhem werkte de afgelopen tientallen jaren veel in het buitenland. "Daar had ik altijd al affiniteit met kustgebieden", legt hij uit. "Eenmaal terug was ik weer toe aan een nieuw project. Ook een soort reisfotografie, maar dan minder ver van huis." En zo werd het idee voor Man-made Coast geboren.