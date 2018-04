Open Huizen Dag nog wel zinvol buiten de Randstad

In de Randstad hoef je niet mee te doen aan Open Huizen Dag, daar verkopen de huizen zichzelf wel. Maar in andere delen van Nederland heeft het wel degelijk zin om je huis op te stellen voor potentiële kopers. Vandaag kon je zo'n 13.500 huizen zonder afspraak bezichtigen.

In in het Gelderse Eibergen deden Gerty en Benno Breukers mee. "Als er mensen komen moet ik met mijn hondjes even naar achteren. Want je hebt toch mensen die daar schrikkerig voor zijn", zegt Gerty.

Haar man doet daarom het praatje met geïnteresseerden. "Ik heb dit huis al eerder in de verkoop gehad, dat was in de tijd van de recessie", vertelt Benno. "Toen heeft het zes jaar te koop gestaan met als resultaat twee kijkers. Dat is niet veel."

Nu gaat het wat beter met de markt en in de afgelopen twee weken zijn er al vijf kijkers geweest. Niet gek volgens Benno, want het huis heeft een rijke geschiedenis. "Het is een huis met een bijzondere historie. Het staat op de monumentenlijst. Ooit heeft hier de bekende schrijver Hendrik Odink gewoond. Iedereen in de buurt kent het huis."

'Onder water'

Voor huizen ver buiten de Randstad, zoals die van de Breukers, is een mooi verhaal belangrijk om kopers te trekken. Het gaat om huizen die veelal staan in krimpregio's. Mensen die daar hun huizen willen verkopen, hebben niet alleen weinig animo, ze krijgen ook niet altijd het geld terug wat ze erin hebben gestoken.

Op het kaartje hieronder zijn donkerblauwe gemeenten zijn de gemeenten waar de gemiddelde woningwaarde nog niet op het niveau is van 2008, het hoogtepunt van de woningwaardes voor de crisis.