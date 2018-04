Tanker vaart historisch pand langs Bosporus binnen

In Istanbul is een tanker op de Bosporus een huis binnengevaren. Dat gebeurde volgens Turkse media toen het stuursysteem van het schip door nog onbekende oorzaak geblokkeerd raakte.

Op beelden op Twitter is te zien hoe het schip het 18e-eeuwse pand Hekimbasi Salih Efendi vol ramt. De ravage is enorm en het scheepvaartverkeer op de drukbevaren Bosporus is tijdelijk stilgelegd. Het pand wordt onder meer gebruikt voor trouwerijen en concerten.

De tanker, die vaart onder de vlag van Malta, is door hulpdiensten weggesleept en naar de kust gebracht. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen.