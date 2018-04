Vaticaan arresteert diplomaat voor kijken naar kinderporno

Het Vaticaan heeft een diplomaat gearresteerd die verdacht wordt van het uploaden van kinderporno op een computer in een kerk in Canada. De 50-jarige Carlo Capella was met Kerstmis twee jaar geleden op een diplomatieke missie van Vaticaanstad in Windsor in Canada. In een kerk in Windsor zou hij tussen 24 december en 27 december 2016 zijn tijd hebben doorgebracht met het uploaden van kinderporno.

Capella zit nu in een politiecel in het Vaticaan. Het Vaticaan heeft bij het onderzoek naar Capella's gedrag in Canada samengewerkt met de Canadese en Amerikaanse politie. De laatste is erbij betrokken omdat Capella vorig jaar op de ambassade van het Vaticaan in Washington werkte en het Vaticaan hem van daar terugriep naar Rome.

Het Vaticaan vroeg hem terug te keren toen de Amerikaanse autoriteiten meldden dat hij in augustus vorig jaar ook bezig zou zijn met "het schenden van de wet over kinderpornografie".

Zero tolerance

De diplomaat, die ook priester is, is de tweede man uit het Vaticaan die beschuldigd wordt van kinderporno. In juni werd de Australische kardinaal George Pell beschuldigd van seksueel misbruik van kinderen. Hij geldt als de minister van Financiƫn van het Vaticaan.

Paus Franciscus stuurde alle bisschoppen van de katholieke kerk een brief waarin hij zegt 'zero tolerance'-beleid te hanteren voor geestelijken die zich schuldig maken aan seksueel misbruik of het kijken naar kinderporno.