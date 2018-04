Puigdemont wil uiteindelijk terug naar België

De Catalaanse separatistenleider Puigdemont wil weer terug naar België, zodra zijn proces in Duitsland achter de rug is. Dat zei hij op een persconferentie in Berlijn, waar hij zich voorlopig beschikbaar moet houden voor de politie.

Puigdemont vluchtte in december naar België om uit handen te blijven van justitie in Spanje. Dat land wil de oud-regiopresident van Catalonië, die een illegaal referendum over afscheiding van Catalonië organiseerde, berechten wegens rebellie, opruiing en misbruik van publiek geld. Eind vorige maand werd hij door de Duitse politie opgepakt op de terugweg uit Finland, waar hij aan een politieke discussie had deelgenomen.

Vrij

Het uitleveringsverzoek van Spanje is nog in behandeling. Gisteren mocht Puigdemont per direct de gevangenis in Neumünster verlaten, omdat hij zijn borgsom van 75.000 euro heeft voldaan.

Puigdemont moet zich wekelijks melden bij de politie en hij mag Duitsland niet verlaten. Dat is hij ook niet van plan, zei hij op de persconferentie in Berlijn. Hij wil beschikbaar zijn voor de autoriteiten en wil de komende dagen proberen zijn leven weer op te pakken, na een verblijf van bijna twee weken in de cel.

Risico

Gevraagd waarom hij is gaan reizen, met het risico dat hij zou worden opgepakt, antwoordde Puigdemont dat hij het als zijn taak ziet om zich uit te spreken en overal uit te leggen wat de situatie in Spanje en Catalonië is. "Ik accepteer de consequenties." Behalve in Finland is hij in verschillende andere Europese landen geweest.