Meer ongevallen met motorrijders aan het begin van het seizoen

Motorrijders moeten de eerste mooie weekeinden van het jaar extra alert zijn, waarschuwen de politie en de verzekeraars. Aan het begin van het motorseizoen vallen altijd meer gewonden en doden, vooral in de weekends. In de winter zijn het er ongeveer tien per weekeinde, in maart stijgt dat naar veertig en in juni is de piek met zo'n vijftig slachtoffers per weekend.

Vooral motorrijders die voor het eerst na de winter weer de weg op gaan, lopen extra risico en krijgen het advies voorzichtig te rijden. "Beheers je motor, ga niet gelijk de Valentino Rossi uithangen, maar doe een beetje voorzichtig," zegt Rudi Buis van het Verbond van Verzekeraars.

Sowieso vallen er in de weekeinden meer slachtoffers onder motorrijders dan op doordeweekse dagen. Dat blijkt uit onderzoek van het STAR-initiatief (Smart Traffic Accident Reporting) van de politie, het Verbond van Verzekeraars en het verkeerskundig ict-bureau Via. In de periode 2014-2017 was het verschil 34 procent.

Maart en april

In maart en april loopt het verschil tussen weekeinden en weekdagen op naar 73 procent. Motorrijders moeten weer wennen aan hun voertuig en het overige verkeer moet eraan wennen dat er meer motoren op de weg zijn.

De meeste motorrijders die een ongeluk krijgen, zitten in de leeftijdsgroepen van 24 tot 29 jaar en van 46 tot 57 jaar. Op 50-kilometerwegen vallen de meeste gewonden, terwijl de meeste doden onder motorrijders vallen op 60- tot 80-kilometerwegen. "Dat zijn de toerwegen, waar veel bochten in zitten en verkeer van alle kanten komt", zegt Buis.

Ook de ANWB adviseert weggebruikers om elkaar extra goed in de gaten te houden. Motorrijders moeten er rekening mee houden dat automobilisten er niet altijd op bedacht zijn dat zij in de file tussen de auto's door rijden.