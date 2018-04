Nederlander moet in Thailand 22 jaar cel in voor kindermisbruik

Een 51-jarige Nederlander is in Thailand veroordeeld tot 22 jaar cel voor kindermisbruik, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd.

De man werd in november opgepakt in een Thaise badplaats. Er was toen een jongen van 10 bij hem. Bij een huiszoeking namen agenten onder meer seksspeeltjes en computers in beslag.

Volgens justitie in Thailand nam de man geregeld jonge jongens mee naar huis. In welke gevangenis hij zijn straf moet uitzitten, is niet bekendgemaakt. Buitenlandse Zaken doet daar geen uitspraken over.