Uniek familiegraf van 5500 jaar oud gevonden

Bij opgravingen in de buurtschap Medel bij Tiel is een familiegraf uit 3650 voor Christus aangetroffen. "Dit is fantastisch. Uniek in Nederland", zegt Johan Langelaar van ArcheoCare. "Normaal vinden we alleen 'vlekken', maar in dit geval zijn alle botten en botjes behouden. Dat komt doordat ze daar in de nattigheid, in de vette klei en diep onder de grond lagen."

De vondst dateert al van een jaar terug, maar is tot nu toe stilgehouden. "Ik stond er met mijn neus bovenop toen we de vondst deden. De berging was nog best een moeilijk verhaal omdat je dat hele blok klei in één keer naar boven moet halen", aldus Langelaar.

Kinderen en volwassenen

Maar het is de moeite waard geweest, vinden alle betrokkenen. Als het om dergelijke oude graven gaat, ligt daar in Nederland hooguit één persoon in. In dit graf liggen ten minste acht mensen. "Maar dat kunnen er ook zomaar tien of elf zijn", zegt stadsarcheoloog Ilse Schuuring van de gemeente Tiel tegen Omroep Gelderland.

De wetenschappers denken dat het om een familiegraf gaat waar over een langere periode overleden familieleden bij werden geplaatst. Er liggen in ieder geval twee kinderen en zes volwassenen.

Liefdesgod

Duidelijk is dat de opgraving stamt uit de tijd dat mensen in kleine gemeenschappen leefden. Ze gaven hun rondtrekkende bestaan als jager-verzamelaar op en vestigden zich op een vaste plek. Daar begonnen ze op kleine schaal met het verbouwen van gewassen en het houden van dieren. De buurtschap Medel wordt door deze en eerdere archeologische vondsten gezien als een van de waardevolste plekken voor het begrijpen van deze overgangsperiode in de Lage Landen.

Ook in dit geval zijn de archeologen niet teleurgesteld. Behalve het familiegraf uit de steentijd zijn sporen gevonden van nederzettingen. Verder zijn 2500 bronzen voorwerpen uit de grond gehaald, waaronder een zeldzame Romeinse zalfpot met afbeeldingen van liefdesgoden.