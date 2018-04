Wilders: dubbele nationaliteit? Niet meer stemmen

Nederlanders die geen afstand nemen van hun dubbele nationaliteit moeten hun stemrecht verliezen. Ook mogen ze niet meer verkiesbaar zijn voor politieke functies.

Dat zegt PVV-leider Geert Wilders in een gesprek met De Telegraaf.

Het idee is niet helemaal nieuw: in 2012 stond in het verkiezingsprogramma van de PVV dat het stemrecht voor niet-Nederlanders bij gemeenteraadsverkiezingen zou moeten worden ingetrokken en dat mensen met een dubbele nationaliteit geen volksvertegenwoordiger mogen zijn. "Wie bijvoorbeeld ook de Turkse of Marokkaanse wet moet gehoorzamen kan niet vrijuit spreken", stond er toen.

Nu gaat Wilders dus nog een stap verder. Hij werkt aan een wetsvoorstel en wil ook de grondwet veranderen naar het voorbeeld van Australië. Daarin staat dat mensen met een dubbele nationaliteit geen functie in het parlement mogen vervullen. Dat leidde in het najaar tot het vertrek van de vicepremier, omdat die behalve de Australische ook de Nieuw-Zeelandse nationaliteit bleek te hebben.

Overleven van Nederland

Het voorstel van Wilders geldt voor alle nationaliteiten, zegt hij, ook bijvoorbeeld voor Zweden. Bij het aantreden van het huidige kabinet diende hij een motie van wantrouwen in tegen onder meer minister Ollongren van Binnenlandse Zaken, die behalve de Nederlandse de Zweedse nationaliteit heeft.

Ook wil Wilders geen uitzondering maken voor koningin Máxima. "Ik zou er geen probleem mee hebben als zij haar Argentijnse nationaliteit zou kwijtraken." Hij motiveert zijn voorstel met de stelling dat het om "het overleven van Nederland" gaat. "Overleven van de Nederlandse cultuur en zorgen dat we zelf de baas worden. Over ons land, onze cultuur, onze wetten."

Wilders wijst erop dat "ongeveer een kwart" van de gekozen gemeenteraadsleden in de vier grote steden "een naam heeft die niet-westers-allochtoon lijkt. Dat zegt nog niks, dan heb ik het alleen over de naam." Daarmee wil hij geen oordeel geven over de loyaliteit van diegenen aan Nederland, maar met de invloed van mensen uit wat hij noemt "een totaal andere cultuur" is het veel verder dan wij nu denken, aldus Wilders.

Gevraagd of hij niet steeds harder op de trom slaat vanwege de toenemende concurrentie op rechts, antwoordt Wilders ontkennend. "Ik ben wat dat betreft de anti-populist."