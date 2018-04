Meer mensen doen mee aan darmkankeronderzoek

Steeds meer mensen laten hun ontlasting op bloed onderzoeken om zeker te weten dat ze geen darmkanker hebben. Bijna een op de vijf doet dat nu, terwijl dat vier jaar geleden nog een op veertien was, meldt het CBS.

In 2014 begon het RIVM een bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Dat wordt sindsdien gefaseerd ingevoerd. Vanaf 2019 moeten alle mannen en vrouwen van 55 tot 75 hiervoor elke twee jaar worden uitgenodigd.

Als er bloed in de ontlasting zit, volgt een dikke-darmonderzoek, een colonoscopie. Bloed in de ontlasting kan ook andere oorzaken hebben dan darmkanker.

Als darmkanker snel wordt ontdekt, is de kans op genezing groter en de behandeling minder zwaar. Volgens het RIVM kan het bevolkingsonderzoek over de periode 2010-2039 zo'n 1400 sterfgevallen aan darmkanker per jaar voorkomen.