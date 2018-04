'Haat-imam' gaat prediken in Hilversum

Een bijeenkomst waar de omstreden Haagse imam Fawaz zal spreken is verplaatst van Den Haag naar Hilversum.

De bijeenkomst van BewustMoslim zou eerst in een zalencentrum op het Buitenhof in Den Haag plaatsvinden. De organisatie ging volgens Omroep West op zoek naar een andere plek omdat de Israƫlische ambassade in hetzelfde gebouw zit.

Bovendien heeft de organisatie er geen vertrouwen in dat burgemeester Paulien Krikke van Den Haag de conferentie zou laten doorgaan. Dat vertrouwen is er wel in de Hilversumse burgemeester Pieter Broertjes: hij heeft volgens de organisatie "principiƫle standpunten op het gebied van vrijheid van meningsuiting".

Het is niet bekend waar precies in Hilversum de bijeenkomst is. Via een pamflet op sociale media laat de organisatie weten dat er verzameld wordt op een adres vlak bij het centrum van de stad.