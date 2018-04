Dode moeder als appeltje voor de dorst

In Kolkata in India is een man gearresteerd die zijn dode moeder thuis in de vrieskist bewaarde. De politie vermoedt dat hij dat deed om haar pensioen op te strijken.

Volgens Indiase media was de moeder vroeger ambtenaar. Zij kreeg een staatspensioen van omgerekend ruim 600 euro per maand.

Duimafdruk

Drie jaar geleden overleed de vrouw. Haar zoon zou haar toen in de vriezer hebben gestopt. Om te bewijzen dat ze nog leefde, zou hij elke maand haar duimafdruk naar de uitkeringsinstantie hebben opgestuurd. De politie ging op onderzoek uit na een tip dat er iets in het huis niet klopte.

De hoogbejaarde vader van de verdachte, die ook in het huis woont, is niet gearresteerd, om gezondheidsredenen. Vermoed wordt dat de zoon ook profiteerde van zijn vaders pensioen.