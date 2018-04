Fabrikant van gouden kampioensschaats failliet

De fabrikant van de opvallende goudkleurige schaatsen is failliet. Maple Skate in Heerenveen heeft schulden en kan het personeel niet meer betalen.

Er werken nu nog tien mensen bij het bedrijf. Vier mensen besloten al eerder om te vertrekken.

Gouden tijden

Oud-marathonschaatser Johan Bennink begon Maple Skates in 1991. De schaatsen met de opvallende ijzers kregen vooral bekendheid toen Rintje Ritsma er in 2004 op ging rijden. Later volgden vele topschaatsers als Martina Sáblíková, Heather Bergsma en Kjeld Nuis.

Tijdens de Olympische Spelen in Sotsji in 2014 reed nog 70 procent van de schaatsers op de Heerenveense schaatsen.

Doorstart

Curator Rimar Goudberg zegt tegen Omrop Fryslân dat er hoop is op een doorstart. "We hebben met een aantal partijen gesproken en die zijn weer afgeserveerd, maar er hebben zich ook drie partijen bij ons aangemeld." Met die partijen zullen de curatoren om tafel.