Chinese hoornsmokkelaar veroordeeld tot 12 maanden cel

Een Amsterdamse rechter heeft een 30-jarige Chinees veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden voor het smokkelen van neushoornhoorns en vervalste visa. Hij had vijf hoorns en vier kunstobjecten in zijn bagage met een waarde van bij elkaar een half miljoen euro.

In december maakte hij op een reis van Zuid-Afrika naar Shanghai een tussenstop op Schiphol. Daar ontdekte de douane bij het scannen van zijn bagage de smokkelwaar.

Inspecteurs van het team Natuur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hielden de Chinees aan. De tijd die hij in voorarrest zat, wordt van zijn celstraf afgetrokken.

Voor het verhandelen van beschermde diersoorten gelden strenge regels. Die zijn vastgelegd in het CITES-verdrag ter bescherming van plant- en dierleven. Volgens het Openbaar Ministerie is illegale handel in bedreigde diersoorten slecht voor de populatie, leefomgeving, natuur en internationale rechtsorde.