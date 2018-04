Nederlands-Somalische terrorist Britse cel in

De Nederlandse Somaliër Aweys S., die in Groot-Brittannië schuldig is bevonden aan terrorisme, is veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf. Volgens de rechter in Londen is bewezen dat hij plannen had om zich in Syrië als jihadstrijder aan te sluiten bij Islamitische Staat.

Aweys S. (38) heeft een vrouw en vijf kinderen in Nederland. Hij heeft ook een gezin in Kenia. In 2013 verhuisde hij naar Londen om geld te verdienen. Volgens Britse media kreeg hij een baan in een internetcafé. Later bezorgde hij pakketten voor koeriersdienst DPD.

'Die oude vrouw Elizabeth'

Met een Somaliër in Kenia wisselde hij via WhatsApp-berichten uit over aanslagen. Als doelwit noemden ze toenmalig premier David Cameron en de Britse koningin. Die duidden ze aan met "die oude vrouw Elizabeth".

Ook bespraken zij de mogelijkheid van een aanslag op Joden en het doodschieten van voetbalsupporters van Tottenham Hotspur met een AK-47.

Via internet leerde S. een Somalische vrouw met IS-sympathieën kennen die in Noorwegen woonde. Hij wilde met haar trouwen en naar IS-gebied in Syrië gaan om te vechten. Vorig jaar mei werd S. op het vliegveld gearresteerd toen hij met een enkele reis op zak naar Istanbul wilde.