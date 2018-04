Dit keer dumpen de boswachters zelf afval, als statement

Koelkasten en olievaten

Naar schatting zijn er in de Brabantse natuur zo'n 5000 afvaldumpingen per jaar. "Het kost ontzettend veel tijd, geld en mensen. Geld dat eigenlijk bedoeld is voor natuurbeheer. Maar wij zijn vooral bezig met afval ruimen."

Roosen: "We vinden de gekste dingen, van koelkasten, bankstellen en andere huisraad tot asbest, drugsafval en lekkende olievaten. Je vraagt je af wat mensen bezielt dit in de natuur te dumpen."

De Jonge: "We willen heel graag meer toezicht en handhaving in het buitengebied. Dat kan de provincie gewoon besluiten. Het buitengebied is een vrijplaats geworden door gebrek aan politie en toezicht. Dat moet echt veranderen."