Australië geschokt door dood 2400 schapen op vrachtschip

De Australische regering is geschokt door de dood van 2400 schapen. In augustus stierven de dieren op een vrachtschip dat vanuit Perth op weg was naar Qatar, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten.

Het schip vervoerde 63.800 schapen waarvan 3,76 procent stierf. Dat is bijna twee keer zoveel als toegestaan. Bij een percentage van 2 wordt er al een onderzoek ingesteld.

De dieren stierven vermoedelijk door de extreme hitte op het schip. De Australische minister van Landbouw is geschokt. Hij kreeg beelden van het vrachtschip te zien via Animals Australia, een organisatie van dierenactivisten. Op de beelden zag hij de schapen creperen, schrijft de BBC.

Nieuw vrachtschip met 65.000 schapen

Maandag moet er weer een schip met tienduizenden schapen vanuit Perth vertrekken. Het schip zou 65.000 schapen vervoeren, maar mag Australië alleen verlaten wanneer voldaan wordt aan eisen voor het welzijn van de dieren. Zo moet het aantal dieren dat vervoerd wordt met 15 procent omlaag. Ook moet er een onafhankelijke inspecteur aan boord zijn. Om te bewijzen dat de regels worden nageleefd, moeten er op elke reisdag foto's gemaakt worden.

Australische dierenactivisten willen de export van schapen verbieden. In 2011 vervoerde Australië zes maanden lang geen schapen naar Indonesië. Dat gebeurde nadat een documentaire op tv had laten zien hoe slecht de dieren werden behandeld.

De belangenorganisatie van de Australische exportindustrie belooft om het welzijn van de dieren te verbeteren. Volgens de organisatie stierven dit jaar bijna 12.400 van de 1,74 miljoen schapen tijdens een transport, dat minder dan 1 procent. "Het aantal schapen dat sterft daalt, maar we zijn vastbesloten om de situatie verder te verbeteren."