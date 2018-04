X-plane (opvolger van Concorde) moet binnen vier uur naar New York vliegen

Sinds het verdwijnen van de Concorde in 2003 is er geen supersonisch passagiersvliegtuig meer geweest. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA wil daar verandering in brengen. NASA gaf deze week een bouwopdracht voor een nieuw supersonisch toestel aan vliegtuigbouwer Lockheed Martin.

"De Concorde was een vliegtuig dat twee keer zo snel als het geluid kon vliegen. Vandaar dat het ook een supersonisch vliegtuig heette", zei Joris Melkert, docent Luchtvaarttechniek aan de TU Delft in het NOS Radio 1 Journaal. "Om zo hard te vliegen had je een hele spitse neus nodig, maar bij de start en landing kun je daar niet overheen kijken, dus dan werd de neus naar beneden geknikt."

De X-plane, zoals het bestelde toestel heet, moet ook sneller gaan dan het geluid. Op 16 kilometer hoogte moet het vliegtuig een snelheid hebben van ruim 1500 kilometer per uur, hard genoeg om in 3,5 uur van New York naar Londen te vliegen.

Door de geluidsbarrière

In tegenstelling tot bij de Concorde moet daarbij geen sonic boom te horen zijn. Dat is de oorverdovende knal die je hoort wanneer iets door de geluidsbarrière gaat. Een van de redenen waarom de Concorde niet meer aantrekkelijk was, was die sonic boom. "Eigenlijk kon dat alleen boven de oceanen."

Bij het nieuwe vliegtuig zal de knal volgens NASA niet harder zijn dan het dichtvallen van een autoportier. "Aerodynamisch gezien zijn we vijftig jaar verder. Met de nieuwe technieken hoopt NASA dat de knal zo zacht is dat je wel weer boven land mag vliegen", zei Melkert.

Het nieuwe toestel kost zo'n 200 miljoen euro. In 2021 moeten de eerste testvluchten worden uitgevoerd boven bewoonde gebieden in de VS, om te bepalen of het geluidsniveau acceptabel is. Vluchten met passagiers zullen er niet eerder zijn dan 2035. Melkert betwijfelt of de X-plane commercieel ooit aantrekkelijk zal worden, omdat er veel meer brandstof nodig is dan voor normale toestellen.