Eerste Zuidpoolgroenten tonen toekomst ruimte-eten

Voor het experiment Eden ISS is een kas opgezet in de buurt van het poolstation Neumayer III. Het team verblijft een jaar op de Zuidpool voor het onderzoek. "We hebben gezocht naar een plek die veel op de ruimte lijkt", vertelt onderzoeker bij de Wageningen Universiteit Esther Meinen in het NOS Radio 1 Journaal. "En dat is gelukt. Deze plek is onbereikbaar, geïsoleerd en er is geen zon."

Naast de groentes die nu geoogst zijn kunnen de wetenschappers nog uitkijken naar onder meer enkele kruiden, spinazie, tomaten en bieten, uiteindelijk zo'n 4 tot 5 kilo per week. Ook moet het mogelijk zijn per week 300 gram aardbeien te kweken.

Van alle gekweekte groentes zullen monsters worden genomen voor analyse, maar wat overblijft kan door de bewoners van het poolstation worden verorberd. Een extraatje, want versproducten zijn er normaal gesproken schaars.