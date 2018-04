Scheuren in Kenia: breekt de Hoorn van Afrika van Afrika af?

De meest gehoorde theorie: er breekt een stuk van Afrika af. De scheur is gevormd in de Rift Valley, een gebied waar twee aardplaten langzaam uit elkaar bewegen. Dat is een proces waar miljoenen jaren overheen gaan, maar het ontstaan van de scheur, kan er wel een gevolg van zijn, zeggen sommige geologen.

"We leven hier op een zwak gedeelte van de aardkorst", zegt geoloog Peter Adwok Nyaba. Hij komt uit Zuid-Sudan en is bekend met het gebied in Kenia. "De Rift Valley is een gebied met veel scheuren, vulkanen en meren. Die zijn ontstaan doordat twee aardplaten uit elkaar bewegen. We zien nu een kleine breuk, maar wel een die waarschijnlijk 70 kilometer diep is. Die is blootgelegd doordat de regen de grond aan de oppervlakte heeft weggespoeld."