Ouders vaker dan vroeger onmisbaar bij aankoop eerste huis

Ouders moeten steeds vaker financieel bijspringen als hun kinderen hun eerste huis kopen. Van de starters die de afgelopen vijf jaar een huis kochten, had ruim een derde extra geld nodig. Veruit de meesten zochten steun bij de ouders, blijkt uit onderzoek van marktonderzoeker Q&A in opdracht van vergelijkingswebsite Independer.

Het onderzoek richtte zich op twee groepen in de leeftijd van 20 tot 35 jaar: starters die van plan zijn een huis te kopen en starters die de afgelopen vijf jaar daadwerkelijk een huis kochten.

Van de eerste groep verwacht 65 procent extra financiële steun nodig te hebben. Van hen is 59 procent van plan aan te kloppen bij de ouders. Van de tweede groep had 36 procent hulp nodig. In vier op de vijf gevallen klopte deze groep aan bij de ouders.

Tussen wal en schip

"Ook vroeger kregen kinderen financiële steun van hun ouders, maar niet in deze mate", zegt hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer, verbonden aan de TU Delft. "Ik schrik van deze percentages."

"Er is een groeiende groep jonge mensen die geen huis kunnen kopen, want niet iedereen heeft ouders met een spaarpotje. Het gat tussen de huizenprijzen en de leencapaciteit van kopers wordt steeds groter. Als de rente straks gaat stijgen wordt het probleem alleen maar erger. Er valt een hele generatie tussen wal en schip."