Trump: tot 4000 militairen naar grens, geen idee over geld porno-actrice

President Trump is van plan om tussen de 2000 en 4000 militairen van de Nationale Garde naar de grens met Mexico te sturen. Afgelopen week zei hij al in het Witte Huis dat hij militairen naar de grens stuurt zolang zijn gedroomde muur daar niet staat.

Aan boord van de Air Force One noemde Trump tijdens een binnenlandse vlucht voor het eerst aantallen. Hij is van plan ze daar te houden tot een "groot gedeelte van de muur is gebouwd".

Stormy Daniels

Ook sprak Trump voor het eerst over de beschuldigingen aan zijn adres van porno-actrice Stormy Daniels. De president zegt dat hij niets afweet van een zwijgcontract waarbij Daniels 130.000 dollar zou hebben gekregen.

Trumps advocaat bekende eerder dat hij dat uit eigen zak had betaald, maar Trump zegt nu dat hij niet weet waar dat geld vandaan kwam. Daniels zou het geld hebben gekregen om te zwijgen over een affaire die ze zou hebben gehad met Trump. Het Witte Huis ontkent dat Trump seks had met Daniels.