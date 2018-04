Tank uit Havelte schiet per ongeluk op eigen militairen

Een Nederlandse tank heeft tijdens een schietoefening in Duitsland een schot gelost terwijl er nog drie militairen in de buurt rondliepen. Niemand raakte gewond.

De beschieting vond twee weken geleden plaats op het NAVO-terrein in Bergen-Hohne in de deelstaat Nedersaksen, een van de grootste militairen oefengebieden van Europa. Volgens RTV Drenthe schoot een CV90 infanteriegevechtsvoertuig uit Havelte met het 35mm-kanon in de richting van andere militairen.

De generaal liet na de beschieting een onderzoek instellen. Daaruit is nu gebleken dat concentratieverlies in de afrondende fase van de schietoefening de belangrijkste oorzaak is geweest. Een communicatiestoornis tussen de deelnemende militairen en de schietleiding veroorzaakte de gevaarlijke situatie, staat in een rapport van het ministerie van Defensie.

Verslappende aandacht

In het rapport staat ook dat het van groot belang is om voor een schietoefening met nadruk te wijzen op het gevaar van verslappende aandacht. Defensie zegt die raad over te nemen en gaat het voorbeeld gebruiken in de opleidingen.

Vorige week nog stuurde Defensie een plan van aanpak naar de Tweede Kamer met maatregelen die het ministerie neemt om de veiligheid in de organisatie te verbeteren.