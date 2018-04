Saudi's mogen deze maand na tientallen jaren weer naar de film

Saudi-Arabië krijgt voor het eerst in meer dan 35 jaar weer een bioscoop. In de hoofdstad Riyad gaat op 18 april de eerste locatie van een keten open. De komende vijf jaar volgen nog veertig bioscopen van de Amerikaanse gigant AMC Theatres.

In de filmzalen mogen mannen en vrouwen door elkaar zitten. Ze worden niet gescheiden, zoals in veel andere openbare plaatsen wel het geval is in het uiterst religieuze land. In de jaren 80 waren er wel plekken om films te kijken, maar die werden gesloten door de ultraconservatieve geestelijken.

Marmeren toiletten

De eerste bioscoop staat straks in het financiële district in Riyad in een gebouw dat oorspronkelijk een concertzaal moest worden. De grootste filmzaal heeft vijfhonderd met leer beklede stoelen, een balkon en marmeren toiletten. Komende zomer worden er nog drie schermen bij geplaatst. "Het wordt de mooiste bioscoop ter wereld", zegt de directeur van AMC tegen persbureau Reuters.

De superheldenfilm Black Panther is waarschijnlijk de eerste die te zien is. Verwacht wordt dat de meeste Hollywoodfilms in Saudi-Arabië vertoond kunnen worden, al zullen sommige scènes bewerkt worden, net als in Dubai en Koeweit.

Kroonprins verandert Saudi-Arabië

Ook andere westerse bedrijven zien nu hun kans om uit te breiden naar het Midden-Oosten. Six Flags is van plan een pretpark te openen en Cirque du Soleil treedt in september voor het eerst op in Saudi-Arabië.

Het openen van bioscopen is de volgende stap in de reeks sociale hervormingen die de jonge kroonprins Mohammed bin Salman doorvoert. Eerder besloot hij al dat vrouwen sportwedstrijden mogen bezoeken in stadions en dat ze mogen autorijden.