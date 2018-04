Kleirijperij maakt van zout slib zoete klei

In de Eems-Dollard zit te veel slib. Daardoor nemen de waterkwaliteit en de biodiversiteit af. Ook de scheepvaart heeft er last van, waardoor er regelmatig gebaggerd moet worden.

Aan de andere kant is er in het gebied behoefte aan klei om de dijken mee te versterken en de landbouwgrond op te hogen. Het omzetten van slib in klei is volgens Rijkswaterstaat dus een win-win-situatie.

Tot nu werd slib vanwege de schadelijke stoffen die er in zitten niet hergebruikt. Maar volgens Ecoshape, het bedrijf dat het project uitvoert, blijven deze stoffen in de klei opgesloten zitten en zullen niet of nauwelijks aan de omgeving worden afgegeven.

Zoeken naar succesvolste techniek

Via een grote buis wordt het slib opgezogen en in 15 proefvakken van in totaal 14 hectare gespoten. Dat moet binnen drie maanden gebeurd zijn. In ieder proefvak krijgt het slib een andere behandeling. Sommige proefvakken worden beplant, ander worden omgewoeld of gedraineerd. Op die manier proberen de onderzoekers van Ecoshape uit te vinden welke techniek de beste uitwerking heeft op het slib.

Het hele 'transformatieproces' van slib naar klei gaat drie jaar duren.