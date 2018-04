Grote brand in ziekenhuis Istanbul, 'geen slachtoffers'

In een ziekenhuis in de Turkse stad Istanbul is brand uitgebroken. Op beelden is te zien dat het dak en de hele zijgevel van het Taksim-ziekenhuis in brand staan. Brandweerlieden melden tegenover CNN Türk dat de brand onder controle is en dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Patiënten zijn naar andere ziekenhuizen overgebracht.

Volgens de Turkse zender brak de brand uit op het dak van het ziekenhuis. Gebouwen in de omgeving zijn ontruimd. De gouverneur van Istanbul, Vasip Sahin, verklaarde dat alleen de buitenmuren en het dak van het gebouw in brand staan en dat er binnen in het ziekenhuis alleen rookontwikkeling is.