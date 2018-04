Minister met bedrijven om tafel om meer vrouwen te benoemen

Om het aannemen van vrouwen op topfuncties te bevorderen, gaat minister Van Engelshoven van Emancipatie in mei praten met bedrijven. Ze gaat om tafel met organisaties die zowel goed als slecht scoren op het aannemen van vrouwen in de top, zei ze in een Kamerdebat over emancipatie op de werkvloer.

Vorige maand werd bekend dat het streefcijfer van 30 procent vrouwen in de top van het bedrijfsleven in 2020 waarschijnlijk niet wordt gehaald. Van Engelshoven noemde de resultaten uit de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017 "om te huilen". Voor haar bevestigde het rapport dat een groot deel van de bedrijven niets doet om werk te maken van het afgesproken streefcijfer.

Smoezen

Daarom wil Van Engelshoven met bedrijven praten over het aannemen van vrouwen in de raden van bestuur en raden van commissarissen. "Er is geen enkel excuus dat zij de topvrouwen niet kunnen vinden", zegt de minister. Zij verwijst naar de database van Stichting Topvrouwen, die het aannemen van vrouwen in de bestuurslagen van bedrijven stimuleert.

Van Engelshoven wil van de bedrijven horen waarom zij geen vrouwen benoemen. "Ik ben erg benieuwd naar de smoezen waarmee ze komen." Daarnaast verzekerde de minister nogmaals de Kamer dat zij bereid is stevige maatregelen te nemen als het streefcijfer niet wordt gehaald. Daarbij sluit zij geen enkele maatregel uit en ook geen wettelijke sancties.