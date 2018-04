Doden door giftig alcoholdrankje in Indonesië

In Indonesië zijn minstens 28 mensen om het leven gekomen na het drinken van een giftig alcoholdrankje. Dat gebeurde in de hoofdstad Jakarta. Nooit eerder had de stad te maken met een vergiftiging van zo'n grote omvang.

De giftige drank wordt 'oplosan' genoemd en was illegaal gemaakt. Het alcoholische drankje werd bij een straattentje verkocht. Volgens de politie hadden de slachtoffers na het drinken van de drank last van misselijkheid, waarna ze binnen twee dagen overleden. Lokale media melden dat de politie een man heeft opgepakt die de giftige drank mogelijk in omloop heeft gebracht.

Apothekersalcohol

"De alcohol die in de drank zit, wordt ook wel apothekersalcohol genoemd", zei correspondent Michel Maas tegen NPO Radio 1 Journaal. "Dat is vreselijk spul. Als je geluk hebt, wordt je op z'n minst alleen maar blind. Die alcoholmengers weten niet dat er een verschil is tussen alcohol van 90 procent die je niet kan drinken en alcohol van 14 procent die je wel kan drinken."

Volgens de correspondent komen toeristen daar niet zo snel mee in aanraking. "Meestal wordt het in plastic zakjes verkocht, bijna nooit in flessen."

Zelf gebrouwen dranken

In Indonesië wordt veel drank zelf gebrouwen. Dat is een stuk goedkoper, omdat bier, wijn en andere sterke dranken relatief duur zijn. Bij het bereiden van de dranken wordt regelmatig de stof methanol gebruikt. Inname daarvan kan dodelijk zijn.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt in zijn reisadvies voor het gevaar van lokaal gestookte arak, een rijstwijn die aangelengd wordt met methanol. Lokaal gestookte arak is illegaal. Volgens het ministerie moet je dat niet drinken omdat er al tientallen doden zijn gevallen door het drinken hiervan.