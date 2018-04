Oostenrijkse regering wil hoofddoekverbod op basisscholen

De Oostenrijkse regering wil meisjes op kleuterscholen en basisscholen verbieden een hoofddoek te dragen. Volgens bondskanselier Sebastian Kurz is het verbod niet alleen bedoeld om moslim-kinderen te beschermen tegen discriminatie, maar ook om te zorgen voor gelijkheid tussen de leerlingen.

Hoeveel meisjes op dit moment een hoofddoek dragen op de kleuter- of basisschool is bij de Oostenrijkse overheid niet bekend. Maar volgens de bondskanselier is er wel sprake van een groeiend fenomeen. Veel meisjes beginnen overigens pas met het dragen van een hoofddoek rond de pubertijd.

Nieuwe wet

Voor het aannemen van de nieuwe wet is een twee derde meerderheid in het parlement nodig. De oppositiepartijen bestuderen het voorstel op dit moment. Als de wet wordt aangenomen, wordt het hoofddoekverbod aan het begin van de zomer van kracht.

Islamitische organisaties in Oostenrijk staan niet achter het plan van de regering. Ze vinden dat er een dialoog moet komen met scholen waar het dragen van een hoofddoek voor problemen zorgt.

Oostenrijk kent al een verbod op gezichtsbedekkende kleding zoals de boerka of de nikab. Op het dragen ervan staat een boete van maximaal 150 euro.