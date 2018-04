Warm weer op komst, let op teken!

Een tekenbeet kan besmetting met de ziekte van Lyme tot gevolg hebben. Gemiddeld is dat bij 1 op de 50 beten het geval. Teken moeten daarom zo snel mogelijk worden verwijderd. Daarvoor zijn speciale tangetjes te koop.

Als na een paar dagen een rode vlek of cirkel op de plaats van de beet zichtbaar wordt, is het verstandig om even langs de huisarts te gaan.