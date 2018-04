Filipijnen sluiten 'open riool' en vakantie-eiland Boracay

Hoe Boracay precies wordt afgesloten, is ook nog niet duidelijk. Eerder had het ministerie van handel en industrie voorgesteld het eiland in fases af te sluiten om de schade voor bewoners en bedrijven zoveel mogelijk te beperken.

De problemen waar Boracay mee kampt zijn volgens Maas een direct gevolg van het toerisme. "Het is de prijs van het succes. Tien jaar geleden kwam het eiland ineens op lijstjes van mooiste stranden en toen raakte alles in een stroomversnelling.

"Hotels namen de plek van bamboehutjes in, op de stranden werden resorts gebouwd en er kwam zelfs een groot winkelcentrum. Maar er is geen riolering, dus al het afvalwater wordt rechtstreeks in zee geloosd. Daarover was Duterte ook zo boos."

Plastic-noodtoestand

Vervuiling op stranden is ook op andere toeristische trekpleisters een probleem. Op de stranden van Bali zag het bijvoorbeeld zwart van de bekertjes, zakjes, flesjes, doppen en tasjes. Daarom riep de regering van Indonesiƫ in december de 'plastic-noodtoestand' uit. Mannen, vrouwen, kinderen, bulldozers en vrachtwagens worden massaal ingezet om de stranden op te ruimen. Op het hoogtepunt werd per dag honderdduizend kilo plastic afgevoerd.

Het plasticseizoen duurt zes maanden. Kijk hier hoe dat precies zit: