Braziliaanse oud-president Lula moet voorlopig de cel in

De Braziliaanse oud-president Lula da Silva moet het hoger beroep in een corruptiezaak afwachten in de cel. Dat heeft het Hooggerechtshof bepaald na een urenlange zitting.

Elf rechters bogen zich over het lot van Lula. Uiteindelijk waren zes van hen voor het opsluiten van de oud-president, vijf stemden tegen.

De uitspraak heeft mogelijk grote gevolgen. In oktober van dit jaar zijn er presidentsverkiezingen in Brazilië en Lula, de voorman van de linkse Arbeiderspartij PT, is de grote favoriet in de peilingen. Vanuit de cel kan Lula moeilijk campagne voeren.

Beroep tot na verkiezingen

"Maar het is niet uit te sluiten dat Lula vanuit de gevangenis meedoet", zei correspondent Marc Bessems in het NOS Radio 1 Journaal. Lula kan nog bij twee rechtbanken in beroep gaan en de kandidatenlijsten voor de verkiezingen worden al in september beoordeeld. Het is dus goed mogelijk dat de verkiezingen eerder komen dan de definitieve uitspraak in de corruptiezaak.

"Lula is een politiek zwaargewicht. Een legende", zei Bessems. "Hij is het gezicht van links in Brazilië en kreeg ook buiten het land veel respect." Door het late tijdstip in Brazilië is het nu rustig op straat. "Maar aan de vooravond van het proces gingen duizenden mensen de straat op. Tegenstanders van Lula gaan dit vast nog groots vieren en zijn volgers zullen ook nog wel van zich laten horen."

Sinds 2014 voeren justitie en politie een hevige strijd tegen corruptie in Brazilië. Tientallen politici, onder wie ook oud-president Lula, kwamen in het vizier van 'Operatie Wasstraat'. Machtige zakenmensen en politici werden al veroordeeld en het land kwam in een diepe politieke crisis terecht.

Operatie Wasstraat

Het succes van 'Operatie Wasstraat' is voor een groot deel te verklaren door het feit dat veroordeelden soms ook echt naar de gevangenis moesten. Daarmee leek er een einde te komen aan de relatieve straffeloosheid waaraan de Braziliaanse elite zo gehecht was. En de angst voor de gevangenis was zo groot dat velen samenwerkten met justitie, in ruil voor strafvermindering.

Zo kwam ook Lula da Silva in het beklaagdenbankje terecht. Hij zou een appartement aan het strand hebben gekregen van een bouwbedrijf, in ruil voor opdrachten bij staatsoliebedrijf Petrobras.

Hij werd veroordeeld, maar de oud-president heeft nog verschillende mogelijkheden om zijn veroordeling aan te vechten. In aanloop naar deze zitting gingen duizenden voor- en tegenstanders de straat op. Aanhangers van Lula en zijn Arbeiderspartij spreken van een heksenjacht en beschuldigen justitie van partijdigheid.