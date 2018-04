Amerikaanse arts aangeklaagd voor bevruchting met eigen sperma

Een vruchtbaarheidsarts in de Verenigde Staten zou stiekem een pati├źnt met zijn eigen zaad hebben ge├»nsemineerd. Het daaruit voortgekomen kind, inmiddels 36 jaar oud, is daar na een online dna-onderzoek achtergekomen. Ze klaagt de arts aan.

Kelli Rowlette wist niets af van haar ouders vruchtbaarheidsproblemen. Ze dacht dat op natuurlijke wijze verwekt was, maar uit onderzoek van Ancenstry.com bleek iets anders.

Rowlette had een dna-monster opgestuurd naar deze stamboomonderzoekswebsite. Daaruit bleek dat ze verwant was aan vruchtbaarheidsarts Gerald Mortimer.

Hij was de gynaecoloog die Rowlette ter wereld had gebracht, schrijven Amerikaanse media. De ouders hadden Mortimer ingeschakeld voor kunstmatige inseminatie. Maar volgens de rechtbankpapieren was het niet de afspraak dat de arts zijn eigen sperma zou gebruiken.

Het stel had voor ogen dat de zaaddonor een universitair docent was met bruin haar, blauwe ogen en een lengte van boven de 1 meter 80. De familie heeft de inmiddels gepensioneerde dokter aangeklaagd voor fraude.

Barendrecht

Het is niet uniek dat de arts van een spermadonorkliniek verdacht wordt van sjoemelen met zaad. Vorig jaar bleek dat de oud-directeur van zo'n kliniek in Barendrecht tenminste 22 kinderen had verwekt met zijn eigen sperma. De vrouwen waren daarvan niet op de hoogte.

De man heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Hij overleed nog voordat de rechter een uitspraak had gedaan in de tegen hem aangespannen zaak.