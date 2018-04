Grote brand in kartcentrum Hoogeveen

In een kartcentrum in Hoogeveen woedt een grote brand. Het vuur brak rond middernacht uit. In het pand was volgens de brandweer niemand aanwezig toen dat gebeurde.

In de omgeving zijn wegen afgezet, omdat de brandweer over enkele honderden meters slangen heeft uitgerold. "Er is veel water nodig om deze brand te bestrijden", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio tegen RTV Drenthe.

Er is nog niets bekend over de oorzaak van de brand. De brandweer denkt dat het blussen nog enkele uren zal duren.