Dataschandaal Cambridge Analytica treft mogelijk 90.000 Nederlanders

Tot 90.000 Nederlanders zijn mogelijk getroffen door het dataschandaal rond Cambridge Analytica, dat persoonlijke data van Facebook-gebruikers verzamelde. Dat meldt Facebook aan de NOS.

Het gaat onder meer om gegevens als iemands naam en woonplaats, maar ook om foto's, likes en vriendenlijsten van gebruikers. De precieze hoeveelheid verzamelde gegevens verschilt per persoon.

Wereldwijd zijn maximaal 87 miljoen mensen getroffen in het dataschandaal, bracht Facebook vanavond naar buiten. Tot nu toe werd het aantal van 50 miljoen mensen genoemd; dat ligt dus veel hoger. 70 miljoen van de getroffen gebruikers bevinden zich in de Verenigde Staten. Ook uit de Filipijnen, Indonesiƫ en het Verenigd Koninkrijk komen relatief veel mensen voor in het dataschandaal.

Aanstaande maandag komt een tool online waarmee Facebook-gebruikers kunnen zien of ook hun data zijn buitgemaakt. Ook maakt Facebook het dan makkelijker om te zien met welke apps je data deelt.

Maximum

De aantallen van zowel 90.000 als 87 miljoen zijn maxima; Facebook weet niet precies van hoeveel mensen data zijn verzameld. Dat komt door de manier waarop Cambridge Analytica te werk ging. Het bedrijf kocht data die afkomstig waren van een app die door honderdduizenden mensen is gebruikt. Mensen werden ertoe verleid om die app, een persoonlijkheidstest, toegang te geven tot hun account. Vervolgens werden echter niet alleen hun gegevens verzameld, maar ook die van hun vrienden.

De 90.000 Nederlanders die mogelijk zijn getroffen, zijn of waren bevriend met mensen die de app toegang hadden gegeven tot hun account. Het aantal Nederlanders dat de app zelf heeft gebruikt, is beperkt; maar 28 Nederlanders hebben dat gedaan.

Dat het aantal van 90.000 wordt genoemd, komt volgens Facebook doordat mensen bijvoorbeeld bevriend kunnen zijn met iemand in de Verenigde Staten, waar de app van Cambridge Analytica meer gebruikers had.