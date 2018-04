Justitie VS eist 20 jaar cel tegen Turkse bankier in gevoelige zaak

Amerikaanse aanklagers hebben 20 jaar celstraf geëist tegen een Turkse bankier in een zaak die grote wrevel heeft gewekt in Ankara. De rechter in Manhattan achtte eerder al bewezen dat bankier Mehmet Hakan Atilla Iran heeft geholpen de Amerikaanse sancties tegen het land te omzeilen. Op 11 april stelt de rechter de straf vast.

Atilla zat in de directie van de grote Turkse staatsbank Halkbank toen hij samenspande met de goudhandelaar Reza Zarrab en anderen om complexe handelsdeals te sluiten, waarbij Iran zijn olie en gas kon verhandelen tegen goud. Op die manier werden de toen geldende strafmaatregelen tegen de autoriteiten in Teheran ontdoken.

Erdogans zegen

Zarrab bekende schuld in deze zaak en getuigde tegen Atilla, waarbij hij ook onthulde dat de operatie de zegen had van de Turkse president Erdogan.

Erdogan was woedend over de veroordeling van Atilla en spreekt van een politiek geïnspireerd proces.

De aanklagers motiveerden de hoge eis door erop te wijzen dat Atilla ernstige misdaden heeft gepleegd in een tijd dat de VS Iran wilde straffen voor het kernwapenprogramma en de steun aan terroristische groeperingen.