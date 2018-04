Procureur-generaal onderzoekt appartement Pechtold

De procureur-generaal bij de Hoge Raad buigt zich over de aangiftes die zijn gedaan tegen Alexander Pechtold in de kwestie die hem de bijnaam 'Alexander Penthouse' opleverde. Tegen de D66-leider zijn ruim 200 aangiftes binnengekomen over het appartement in Scheveningen dat hij van een Canadese ex-diplomaat heeft gekregen. Daarmee zou hij zich hebben laten omkopen.

Het Openbaar Ministerie is niet bevoegd om zo'n zaak te beoordelen als het om een politicus gaat. De procureur-generaal zal na zijn onderzoek de minister van Justitie informeren. Uiteindelijk neemt de regering of de Tweede Kamer een besluit over vervolging.

Geschenkenregister Tweede Kamer

Pechtold kreeg het appartement begin vorig jaar. Hij beschouwt het als een privékwestie, omdat de Canadees een vriend is die hij al kent uit de tijd voordat hij de politiek in ging. Hij zag daarom geen aanleiding om het appartement te laten opnemen in het geschenkenregister van de Tweede Kamer.

Verschillende andere fractieleiders vinden dat hij dat wel had moeten doen. De kwestie vlamde onlangs nog eens op in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De diplomaat had als pied-à-terre een flat in Scheveningen, die Pechtold mocht gebruiken als het zo uitkwam. In ruil daarvoor gaf hij bijvoorbeeld de planten water. De Canadees is al jaren met pensioen en woont ergens anders.

Volgens D66 wilde de Canadees eerst dat Pechtold het appartement zou erven, maar later schonk hij het al bij leven. Volgens de schenkingsakte is de flat 135.000 euro waard.