Is drugscrimineel John H. 'vergane glorie' of toch nog steeds actief?

Een grote, kale man in een bruine parka schuifelt de rechtbank binnen. Het is John H., in de jaren 90 een van de meest succesvolle criminelen in Nederland. Hij stond aan het hoofd van de West-Brabantse York-bende met grote internationale vertakkingen. In hippe discotheken in steden als New York, Londen en Tel Aviv snoepten mensen gretig van zijn pilletjes. Ook exporteerde hij cocaïne, amfetamine en hasj.

H. is een legende in zijn woonplaats Sint Willebrord. Een levensgenieter die zijn rijkdom niet onder stoelen of banken stak. Hij gaf grote feesten en reed rond in dure auto's. Maar hij was ook vrijgevig en liet de gemeenschap meeprofiteren van zijn rijkdom. Zo deed hij een royale gift aan de kerk in Sint Willebrord voor nieuwe glas-in-loodramen.

'De Onderwijzer'

Door zijn luxe levensstijl viel hij ook op bij de politie, maar die kon jarenlang geen bewijzen vinden dat hij zich met criminele praktijken bezighield. Dat kon pas toen hij in verband kon worden gebracht met een lading cocaïne die aan de grens bij Hazeldonk werd gevonden. De 300 kilo cocaïne zat in rollen tapijt verstopt.

In 1999 werd 'De Onderwijzer', zoals H. vaak werd genoemd vanwege een studie aan de pabo, samen met zeker 40 andere verdachten opgepakt. Bij de aanhoudingen werden talloze soorten drugs gevonden en een compleet wapenarsenaal. H. werd veroordeeld tot 11 jaar celstraf.

Scheveningen

Zo'n tien jaar geleden kwam hij vrij. Zijn gezondheid was sterk achteruitgegaan en hij kwam zijn villa nauwelijks meer uit. Toch werd hij in december 2017 in Scheveningen opnieuw gearresteerd. Dat gebeurde bij de levering van 50 kilo cocaïne aan infiltranten van de politie. Volgens zijn advocaat Louis de Leon was hij uitgelokt door de politie om voor een relatief kleine provisie te bemiddelen bij de cocaïnetransactie in Scheveningen.

Sindsdien zit de inmiddels 60-jarige H. vast in de gevangenis in Den Bosch. Vandaag verscheen hij, samen met vier andere verdachten in de zaak, voor de rechter om te horen of ze hun rechtszaak in vrijheid mogen afwachten.