Zuckerberg getuigt volgende week voor Amerikaans Congres

Facebook-topman Mark Zuckerberg gaat volgende week woensdag getuigen voor het Amerikaanse Congres over alle zorgen rondom privacy. Dat heeft de commissie die belast is met digitale handel en consumentenbescherming bekendgemaakt.

Het gerucht ging al langer dat Zuckerberg voor minimaal één commissie gehoord zou worden. The New York Times meldde echter vorige week dat hij dat in eerste instantie niet zag zitten. Later accepteerde Zuckerberg het idee alsnog. Daarnaast heeft hij in gesprek met Amerikaanse media al aangegeven dat hij wel wilde getuigen, maar alleen als hij de beste persoon was om dat te doen.

50 miljoen gebruikers

Zuckerberg moet voor het Congres verantwoording afleggen over het privacy-schandaal rond Cambridge Analytica. In maart werd bekend dat de gegevens van 50 miljoen vooral Amerikaanse Facebook-gebruikers in 2014 zonder toestemming zijn verzameld via een persoonlijkheidstest-app. Databedrijf Cambridge Analytica kocht deze gegevens vervolgens.

Het bedrijf gebruikte de informatie om psychologische profielen van de Facebook-gebruikers op te stellen en zo kiezers in de VS heel specifiek te benaderen met advertenties. Er zijn wel vraagtekens gezet bij de effectiviteit hiervan.

Naast het schandaal in de Verenigde Staten duikt de naam van Cambridge Analytica ook in verschillende andere landen op. Klik op een land om te zien welke activiteiten Cambridge Analytica daar (vermoedelijk) heeft uitgevoerd.