Toch geen koopavond tijdens Dodenherdenking in Rotterdam

In Rotterdam is er tijdens de Nationale Dodenherdenking toch geen koopavond. Ondernemers wilden open op vrijdagavond 4 mei, maar de gemeente gaat de verordening uit 2013 die dat mogelijk maakte aanpassen.

Het AD/Rotterdams Dagblad meldde vorige week dat er dit jaar voor het eerst in de stad gewinkeld kan worden tijdens de Nationale Dodenherdenking. De winkeliers waren van plan om twee minuten stilte in acht te nemen en hun klanten daarop te attenderen.

Dominique van Elsacker van Urban Department Store (UDS), de vertegenwoordiger van eigenaren en ondernemers in de Rotterdamse binnenstad, vindt het goed dat de lokale overheid verantwoordelijkheid neemt. "Het is voor ons bij deze afgehandeld. Alles wat van belang is staat in die brief."

Fout die rechtgezet moet worden

Leefbaar Rotterdam, de VVD en het CDA stelden het college van burgemeester en wethouders vragen over de zaak. "Als de raad hiermee heeft ingestemd, dan is dat een fout geweest die rechtgezet moet worden", schreven de partijen. Burgemeester Aboutaleb antwoordt nu dat hij het daarmee eens is. "Juist in Rotterdam wordt dit vanwege het verleden door het publiek begrijpelijkerwijs ook zo gevoeld."

Oorzaak van de commotie is een besluit uit 2013. Toen werden de winkeltijden in Rotterdam aangepast. Aboutaleb schrijft daarover: "Bij die gelegenheid is door zowel college als gemeenteraad over het hoofd gezien dat door de gekozen constructie winkelopening op 4 mei na 19.00 uur wel mogelijk werd. Dit heeft zich pas dit jaar nadrukkelijk gemanifesteerd omdat 4 mei voor het eerst sinds 2014 op een vrijdag (koopavond) valt."

Daarom dient het college op 19 april een nieuw voorstel in, waarin besloten wordt dat de winkels op 4 mei na 19.00 uur 's avonds alsnog moeten sluiten. Aangezien Leefbaar, de VVD en het CDA samen een meerderheid hebben in de raad betekent dat dat de koopavond tijdens de Dodenherdenking niet doorgaat.