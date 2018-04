Ze willen onze afdankertjes niet meer in Oost-Afrika

De marktverkopers hebben de balen kleding van importeurs gekocht en weten naast de algemene beschrijving niet precies wat erin zit. De import van tweedehandskleding gaat namelijk per kilo, niet per kledingstuk.

Een baal kinderkleding bijvoorbeeld wordt door de importeurs aan de marktkooplieden verkocht voor zo'n 145 euro. Voor 45 kilo T-shirts met lange mouwen betalen ze 45 euro. Omdat het zo warm is in Uganda zijn die minder populair. Op de markt wordt de kleding vervolgens wel per kledingstuk doorverkocht aan de klant.

De handel in tweedehandskleding is groot. Volgens statistieken van de Verenigde Naties, had de wereldwijde export van tweedehandskleding in 2015 een waarde van 4,8 miljard Amerikaanse dollar. En de regio Oost-Afrika voerde voor een bedrag van 151 miljoen dollar afdankertjes in.

Hoewel de klanten blij zijn met de kleding, wil de regering van Uganda de handel in tweedehandskleding verbieden: