Arnhemse Syriëganger veroordeeld tot 6 jaar cel

Syriëganger Marouane B. is door de rechtbank in Rotterdam bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel omdat hij zich heeft aangesloten bij terreurorganisatie Islamitische Staat. De Arnhemmer, ook wel bekend als de 'jihadrapper', reisde in 2013 naar Syrië.

Hoewel B. heeft gezegd dat hij naar Nederland wil terugkeren, is hij volgens de rechtbank nog steeds in Syrië. De Arnhemmer was naar eigen zeggen getuige van onthoofdingen door de terreurorganisatie.

In december kwamen berichten naar buiten dat B. dood was, maar vermoedelijk heeft hij die geruchten zelf de wereld in geholpen om uit het zicht te blijven van inlichtingendiensten. Omroep Gelderland en andere media kregen de afgelopen maanden regelmatig e-mails van iemand die zegt Marouane B. te zijn.

Oproep voor aanslagen in Nederland

In de nieuwste e-mail, die vanmiddag is verstuurd, wordt gesteld dat de jihad in Nederland moet worden gevoerd. Ook wordt opgeroepen tot geweld en het plegen van aanslagen. Verder staat er dat hij zich niet zal melden op het politiebureau, mocht hij Nederland levend bereiken.

Het is niet te achterhalen of de e-mails daadwerkelijk van B. afkomstig zijn. De advocaat kan de authenticiteit niet bevestigen, maar op de vraag ze gelukkig is met de e-mails van B. aan de media, zegt ze: "Het antwoord ligt in de vraag opgesloten."

De jihadrapper gaat niet in hoger beroep.