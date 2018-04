'Goed gesprek' activisten met Reformatorisch Dagblad over zoenende mannen

De commercieel manager van het RD, die ook bij het gesprek aanwezig was, stelde zich behoedzaam op. Hij zegt eerst de tegen-advertentie van Klapwijk te willen zien voordat hij beslist of die wordt geplaatst. Er komt nog een tweede gesprek over de advertentie, maar onbekend is wanneer dat zal plaatsvinden.

De afbeelding van twee zoenende mannen werd gebruikt in een advertentie van kledingverkoper Suitsupply. Het van oorsprong Nederlandse bedrijf kreeg een stroom aan negatieve reacties te verduren. Zo raakte Suitsupply duizenden volgers op Facebook en Instagram kwijt. Maar de reclamecampagne oogstte ook veel bijval.