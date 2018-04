Spaanse koninginnen ruziën met elkaar in kerk op Mallorca

In Spanje wordt verbaasd gereageerd op een filmpje dat afgelopen zondag is gemaakt van de Spaanse koninklijke familie. Daarop is te zien hoe koningin Letizia op niet heel vriendelijke wijze probeert te voorkomen dat er foto's gemaakt worden van haar dochters en haar schoonmoeder.

De Spaanse koninklijke familie is op vakantie op Mallorca. Zondag woonden ze een paasmis bij in de kathedraal van Palma. Na afloop wilde koningin Sofia met haar twee kleindochters Leonor en Sofia op de foto voor de pers. Koningin Letizia was het daar alleen niet mee eens, is te zien op de beelden.

Ze loopt door het beeld van de fotografen en frutselt aan de haren van haar dochter. Vervolgens slaat ze de arm van haar schoonmoeder weg. Koning Felipe probeert zijn vrouw Letizia te kalmeren.